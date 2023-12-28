Андрей Бочаров призвал волгоградцев к бдительности в новом году

Под руководством губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова состоялось заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Волгоградской области. В центре внимания — подготовка и организация мероприятий, запланированных на предстоящие праздничные дни и в целом на первый квартал 2024 года, обеспечение комплексной безопасности жителей и территории, сообщили V102.RU в администрации региона.
В настоящее время в муниципальных образованиях Волгоградской области завершается подготовка к проведению праздничных новогодних и рождественских мероприятий.
- С учетом действия режима повышенной готовности в условиях проведения Россией специальной военной операции акцент делается на организацию традиционных мероприятий, прежде всего, для детской аудитории, а также на просветительские, досуговые и спортивные мероприятия для жителей всех возрастов. Всего по Волгоградской области в период новогодних и рождественских праздников запланировано к проведению более трех тысяч мероприятий с ожидаемым участием порядка 500 тысяч человек,
- подчеркнул глава региона.
Графики проведения мероприятий уже сформированы и утверждены.
Глава области обратил внимание присутствующих на необходимость не только максимальной концентрации усилий структур и органов власти всех уровней, но и повышения бдительности самих жителей.
- Наша общая задача — чтобы все намеченные на период новогодних и рождественских праздников мероприятия в Волгоградской области прошли в плановом, штатном режиме, спокойно, организованно, без происшествий,
- отметил Андрей Бочаров.
Фото сайта администрации Волгоградской области