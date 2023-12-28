82-летней пенсионерке присвоили статус жителя осажденного Сталинграда

В Волгограде 82-летней Раисе Ивановне Задоя по решению суда присвоен статус «Житель осажденного Сталинграда» со всеми причитающимися льготами. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, юридический факт пребывания женщины в областном центре в период Сталинградской битвы был установлен по заявлению прокуратуры.

Проверку по обращению пенсионерки провела прокуратура Дзержинского района Волгограда. Пожилая женщина сообщила, что обратилась в органы социальной защиты населения по вопросу присвоения статуса «Житель осажденного Сталинграда», но получила разъяснение, что для этого необходимы подтверждающие документы. Однако в силу возраста и состояния здоровья пенсионерка не могла самостоятельно защитить свои права.

Сотрудники надзорного ведомства провели работу по сбору доказательной базы. Установлено, что Раиса Ивановна с момента рождения в 1941 году, проживала на территории Краснооктябрьского района Сталинграда. Ее отец работал на мясокомбинате слесарем-наладчиком. В августе 1941 года он ушел на фронт и вернулся домой в 1945 году после Победы в Великой Отечественной войне.

Раиса Ивановна вместе с матерью, братом и сестрой все это время проживали в Сталинграде. Летом 1942 года их дом разбомбили немцы, в связи с чем они продолжали проживать в землянках, пережили голод и страдания.