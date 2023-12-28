Волгоградцев предупредили о предновогоднем шторме и температурных «качелях»

Последние дни перед Новым годом станут настоящим испытанием для жителей Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, в предстоящие двое суток ожидается штормовой ветер с мокрым снегом и резкие перепады температур.

— В пятницу, 29 декабря, ночью ждать существенных осадков не стоит, а вот днем местами по области пройдет небольшой мокрый снег, переходящий в дождь. В отдельных районах опустится туман. На дорогах сохраняется гололедица. Ветер юго-западного направления с порывами до 15-18 м/с. В ночные часы за окном 0…-5 °С, при прояснении температура упадет до -9 °С, после обеда столбики термометров покажут +3...-2 °С, а в отдельных южных районах воздух прогреется до +5 °С, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре.

В субботу, 30 декабря, в регионе сильные осадки маловероятны. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Ночью -2…+3 °С, при прояснении до -4 °С, днем 0...+5 °С, а в отдельных районах до +7 °С.

— В Волгограде 29 декабря установится облачная с прояснениями погода. Сильных осадков не ожидается. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западного направления 8-13 м/с. В ночной период по городу -1...-3 °С, в послеобеденные часы +1…+3 °С, — добавили в ЦГМС.

В предпоследний день уходящего года без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Ночью температура составит +1...+3 °С, днем +4…+6 °С.

Напомним, сегодня, 28 декабря сильный ветер с порывами до 23 м/с накрыл Волгоградскую область. Синоптики предупреждают о дожде и снеге с дождем.

Фото: архив ИА «Высота 102»