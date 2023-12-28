«Настроение улетело»: в Волгоградскую область вместо снега пришел ураган

Сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду накрыл Волгоградскую область. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Гидрометцентр РФ, на территории региона сегодня, 28 декабря, наблюдаются также осадки в виде дождя и снега с дождем.
Волгоградцы из-за урагана с трудом передвигаются по улицам – ветер буквально сбивает с ног. К тому же есть опасность падения веток деревьев на пешеходные дорожки.
О неприятном погодном сюрпризе волгоградцев ранее предупреждали синоптики. Вместо снега, который ждут жители на Новый год, регион накрыл ураган, не прибавив предпраздничного настроения.
Завтра, 29 декабря, порывы ветра чуть стихнут, однако перед 31 декабря в Волгограде и области сохранится плюсовая температура.