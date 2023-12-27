Общество

Волгоградцы пожаловались на пропажу дешевого антибиотика от пневмонии

Общество 27.12.2023 19:36
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27.12.2023 19:36


Пациенты больницы под Волгоградом пожаловались на то, что в медучреждении закончился антибиотик для инъекций  – левофлоксацин. Как рассказал V102.RU родственник находившегося на лечении в Краснослободской городской  больнице пациента с диагнозом пневмония, накануне об этом больным сообщили медики.
- Сказали, чтобы родные сами купили этот препарат, - пояснил собеседник информагентства, назвавшийся Михаилом. – Мы бы его купили сами, но и в аптеках его нет!
Корреспондент V102.RU попытался самостоятельно выяснить, есть ли левофлоксацин в аптеках Волгограда и Волжского. Утром 27 декабря он нашелся в одной из двух работающих на тот час аптек «Волгофарма» в Дзержинском районе. При этом в Краснослободске данный препарат отсутствовал.
Ничем не обрадовали корреспондента V102.RU в сети аптек «Планета здоровья» в Волжском. В этом городе антибиотика не было ни в одной аптеке данной компании. Купить препарат предложили только в двух аптеках Волгограда. 
При заказе антибиотика на некоторых интернет-сервисах указывалось, что товар присутствует в виде остатков и его количество ограничено. 
В комитете здравоохранения Волгоградской области в ответ на редакционный запрос V102.RU заверили, что данный антибиотик имеется в больнице в достаточном количестве.
- В случае приобретения стационарным пациентом лекарственных препаратов, необходимых для лечения, за счет личных средств существует механизм компенсации потраченных денег. Для этого необходимо с чеком обратиться к дежурному администратору, - говорится в комментарии.
К слову, пока материал готовился к публикации, родственник больного из Краснолободска сообщил, что препарат в местной больнице все-таки  нашелся.
Справка. Левофлоксацин используется для лечения бактериальных инфекций, включая острый бактериальный синусит, пневмонию, инфекции мочевыводящих путей, хронический простатит. Наряду с другими антибиотиками его можно использовать для лечения туберкулеза и менингита. Он отличается небольшой ценой. Так, в волгоградских аптеках препарат для инъекций можно приобрести в пределах 200 рублей.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU

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