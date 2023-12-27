Волгоградцы пожаловались на пропажу дешевого антибиотика от пневмонии





Пациенты больницы под Волгоградом пожаловались на то, что в медучреждении закончился антибиотик для инъекций – левофлоксацин. Как рассказал V102.RU родственник находившегося на лечении в Краснослободской городской больнице пациента с диагнозом пневмония, накануне об этом больным сообщили медики.

Пациенты больницы под Волгоградом пожаловались на то, что в медучреждении закончился антибиотик для инъекций – левофлоксацин. Как рассказал V102.RU родственник находившегося на лечении в Краснослободской городской больнице пациента с диагнозом пневмония, накануне об этом больным сообщили медики.

Ничем не обрадовали корреспондента V102.RU в сети аптек «Планета здоровья» в Волжском. В этом городе антибиотика не было ни в одной аптеке данной компании. Купить препарат предложили только в двух аптеках Волгограда. Ничем не обрадовали корреспондента V102.RU в сети аптек «Планета здоровья» в Волжском. В этом городе антибиотика не было ни в одной аптеке данной компании. Купить препарат предложили только в двух аптеках Волгограда.

При заказе антибиотика на некоторых интернет-сервисах указывалось, что товар присутствует в виде остатков и его количество ограничено. При заказе антибиотика на некоторых интернет-сервисах указывалось, что товар присутствует в виде остатков и его количество ограничено.

Справка. Левофлоксацин используется для лечения бактериальных инфекций, включая острый бактериальный синусит, пневмонию, инфекции мочевыводящих путей, хронический простатит. Наряду с другими антибиотиками его можно использовать для лечения туберкулеза и менингита. Он отличается небольшой ценой. Так, в волгоградских аптеках препарат для инъекций можно приобрести в пределах 200 рублей. Левофлоксацин используется для лечения бактериальных инфекций, включая острый бактериальный синусит, пневмонию, инфекции мочевыводящих путей, хронический простатит. Наряду с другими антибиотиками его можно использовать для лечения туберкулеза и менингита. Он отличается небольшой ценой. Так, в волгоградских аптеках препарат для инъекций можно приобрести в пределах 200 рублей.

Фото Павла Мирошкина/V102.RU

- Сказали, чтобы родные сами купили этот препарат, - пояснил собеседник информагентства, назвавшийся Михаилом. – Мы бы его купили сами, но и в аптеках его нет!Корреспондент V102.RU попытался самостоятельно выяснить, есть ли левофлоксацин в аптеках Волгограда и Волжского. Утром 27 декабря он нашелся в одной из двух работающих на тот час аптек «Волгофарма» в Дзержинском районе. При этом в Краснослободске данный препарат отсутствовал.В комитете здравоохранения Волгоградской области в ответ на редакционный запрос V102.RU заверили, что данный антибиотик имеется в больнице в достаточном количестве.- говорится в комментарии.К слову, пока материал готовился к публикации, родственник больного из Краснолободска сообщил, что препарат в местной больнице все-таки нашелся.