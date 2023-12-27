Общество

«Ему жал руку Папа Римский»: в Урюпинске простились с основателем казачьего ансамбля «Хопер» Виталием Борцовым

Общество 27.12.2023 09:57
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27.12.2023 09:57


Накануне в Урюпинске похоронили Виталия Борцова, заслуженного работника культуры Российской Федерации, почетного жителя Урюпинского муниципального района, основателя ансамбля казачьей песни и пляски «Хопер». Как сообщили V102.RU в администрации городского округа Волгоградской области, Виталия Михайловича не стало на 86-ом году жизни. Виталий Борцов - знаменитый собиратель казачьей культуры, прославивший волгоградский регион на весь мир. 
В 1965 году, получив специальность балетмейстера, он возглавил танцевальный кружок в районном доме культуры. Здесь и родилась мысль создать казачий ансамбль.
Собранные по крупицам по хуторам и станицам старинные казачьи песни и танцы нашли свое воплощение в репертуаре созданного Виталием Михайловичем в 1966 году первого в Волгоградской области казачьего ансамбля «Хопер», который стал делом всей его жизни. Успех этого коллектива был ошеломляющим. «Хопер» с радостью принимали в районах области, на ВДНХ, на кремлевской сцене. Победы в различных смотрах и конкурсах принесли ансамблю всесоюзную славу. Поставленные Борцовым Виталием Михайловичем яркие пляски, вокально хореографические картинки «На гумне», «По горочкам», «Казачья свадьба» и многие другие живут в фильмах «Проснется день», «Поют казаки». «Хопру» рукоплескали Канада, Франция, Германия, Португалия, Ирландия, Польша…
В 1972 году Виталию Борцову было присвоено почетное звание заслуженного работника культуры РСФСР. За свою творческую деятельность он награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За трудовую доблесть», почетным знаком «Хранитель традиций», крестами I и II степени «За возрождение казачества», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, памятной медалью «Патриот России», а также многими грамотами.
В 1992 году как член международного жюри из рук Папы Римского Иоанна Павла Второго Виталий Михайлович получил ценный подарок.
Имя Виталия Михайловича Борцова в 2005 году было внесено в энциклопедию «Лучшие люди России».
Виталий Михайлович Борцов, как истинный патриот Хоперской земли, внес большой личный вклад в развитие и процветание казачьей культуры. Его постановки зажигательных плясок с вольного Хопра продолжают жить в репертуарах ансамблей «Казачья воля», «Лазоревый цветок», «Станица» и даже Государственного русского народного хора имени Пятницкого. А знаменитый «Плетень» «заплетают» итальянки, таитянки, француженки.
Фото администрации Урюпинска

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