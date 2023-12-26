Стали известны подробности о поисках волжанина с провалами в памяти

В поисковом отряде «Лиза Алерт» поделились подробностями поисков исчезнувшего 21 декабря Сергея Суставова, которого оперативно нашли в день исчезновения, сообщает V102.RU.

По словам координатора поисков Марии (позывной «Загадочница»), заявка об исчезновении волжанина поступила после полуночи 21 декабря:

— Дочь пропавшего Сергея Геннадьевича рассказала, что ее отец 21 декабря около пяти часов вечера ушел из дома. Найти его самостоятельно не получилось. Родственники обратились в полицию. Ситуация осложнялась тем, что потерявшийся не ориентируется в городе и имеет серьезные проблемы со здоровьем.

Поисковики вышли в ночь на поиски пенсионера. Рядом располагался дачный массив.

— Родственники печатают ориентировки. В это время начинаем прозвон больниц и просмотр ближайших к месту пропажи камер. К сожалению, ни одной зацепки. В больницы не поступал, камеры не фиксировали. Драгоценное время шло и работало против нас, — вспоминает Мария.

К утру по всем соцсетям запущен плотный репост сообщений о пропаже. Собираются автономные группы.

— Группа коротких прозвонов приходит на помощь и берет на себя лечебные учреждения. Обзвон не прекращается ни на минуту. Медучреждения были предупреждены о пропаже нашего дедушки и держали руку на пульсе. В поиске задействовано больше двух десятков человек. В 12.47 поступает звонок: «Здравствуйте, вы ищете дедушку? Он у нас!». В 12.50 22 декабря мы прекращаем поиски. Вроде наш и живой! Похожий по приметам поступил в одну из городских больниц города, но нужно подтверждение родственников, — рассказали в поисковом отряде.

В итоге дочь пенсионера подтвердила, что папу действительно нашли.

— Если кто-то из ваших близких пропал, обращайтесь в поисковый отряд как можно быстрее, не ждите ночи, ведь ночь — самое сложное время для поиска, — обращаются к волгоградцам волонтеры «Лиза Алерт».

Фото и коллаж: «Лиза Алерт» / vk.com, Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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