Общество

В Волжском ищут мужчину с провалами в памяти

Общество 22.12.2023 11:17
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22.12.2023 11:17


В Волжском Волгоградской области разыскивают 63-летнего местного жителя. Как сообщает V102.RU, мужчина может нуждаться в медицинской помощи из-за проблем с памятью.  

— Сергей Геннадьевич Суставов ушел из дома 21 декабря 2023 года. До настоящего момента его местоположение неизвестно, — рассказали информагентству в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: 

рост 170 сантиметров 

худощавое телосложение

волосы седые

глаза зеленые

особые приметы: седые усы и борода  

В день исчезновения пенсионер был одет в куртку бежевого цвета, черные спортивные штаны, черно-белые кроссовки, на голове — шапка черного цвета. Если вы обладаете информацией, способной помочь розыску, просьба позвонить координатору поисков по номеру 8 995 412 6104. 

Фото и коллаж: «Лиза Алерт» / vk.com, Алексей Костяков ИА «Высота 102»  

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