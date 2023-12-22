В Волжском ищут мужчину с провалами в памяти

В Волжском Волгоградской области разыскивают 63-летнего местного жителя. Как сообщает V102.RU, мужчина может нуждаться в медицинской помощи из-за проблем с памятью.
— Сергей Геннадьевич Суставов ушел из дома 21 декабря 2023 года. До настоящего момента его местоположение неизвестно, — рассказали информагентству в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Приметы пропавшего:
рост 170 сантиметров
худощавое телосложение
волосы седые
глаза зеленые
особые приметы: седые усы и борода
В день исчезновения пенсионер был одет в куртку бежевого цвета, черные спортивные штаны, черно-белые кроссовки, на голове — шапка черного цвета. Если вы обладаете информацией, способной помочь розыску, просьба позвонить координатору поисков по номеру 8 995 412 6104.
Фото и коллаж: «Лиза Алерт» / vk.com, Алексей Костяков ИА «Высота 102»