В хуторе Волгоградской области похоронят погибшего на СВО Дениса Мусатова





Завтра, 26 декабря, в Новоаннинском районе Волгоградской области пройдут похороны 21-летнего Дениса Мусатова, погибшего на СВО. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на районную администрацию.

Завтра, 26 декабря, в Новоаннинском районе Волгоградской области пройдут похороны 21-летнего Дениса Мусатова, погибшего на СВО. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на районную администрацию.

Родился Денис Мусатов 13 марта 2002 года.​ Учился в Новоаннинском сельскохозяйственном колледже с 2017 по 2020 годы, получил профессию сварщика.

Родился Денис Мусатов 13 марта 2002 года.​ Учился в Новоаннинском сельскохозяйственном колледже с 2017 по 2020 годы, получил профессию сварщика.





- В колледже Денис проявил себя активным, творческим, спортивным студентом, стал для многих верным товарищем и другом. Его уважали, с его мнением считались друзья, он всегда первым приходил на выручку. Принимал участие в различных конкурсах студенческого творчества, концертах, спортивных и общественных мероприятиях, защищал честь образовательного учреждения на мероприятиях районного и регионального уровней, - говорится в некрологе.



Фото администрации Новоаннинского района VK.com

После окончания колледжа Денис был призван в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации на срочную службу, на 9 месяце подписал контракт и остался служить Родине. Награждён двумя медалями «За отвагу».Прощание состоится в хуторе Берёзовка 2-я, ул. Центральная, д. 57, с утра до 12 часов дня. Похороны пройдут в хуторе Берёзовка 1-я.