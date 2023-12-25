В хуторе Волгоградской области похоронят погибшего на СВО Дениса Мусатова

Прощание состоится в хуторе Берёзовка 2-я, ул. Центральная, д. 57, с утра до 12 часов дня. Похороны пройдут в хуторе Берёзовка 1-я.
Общество 25.12.2023 08:13
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25.12.2023 08:13
Прощание состоится в хуторе Берёзовка 2-я, ул. Центральная, д. 57, с утра до 12 часов дня. Похороны пройдут в хуторе Берёзовка 1-я.
Завтра, 26 декабря, в Новоаннинском районе Волгоградской области пройдут похороны 21-летнего Дениса Мусатова, погибшего на СВО. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на районную администрацию.
Родился Денис Мусатов 13 марта 2002 года. Учился в Новоаннинском сельскохозяйственном колледже с 2017 по 2020 годы, получил профессию сварщика.
- В колледже Денис проявил себя активным, творческим, спортивным студентом, стал для многих верным товарищем и другом. Его уважали, с его мнением считались друзья, он всегда первым приходил на выручку. Принимал участие в различных конкурсах студенческого творчества, концертах, спортивных и общественных мероприятиях, защищал честь образовательного учреждения на мероприятиях районного и регионального уровней, - говорится в некрологе.После окончания колледжа Денис был призван в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации на срочную службу, на 9 месяце подписал контракт и остался служить Родине. Награждён двумя медалями «За отвагу».
Прощание состоится в хуторе Берёзовка 2-я, ул. Центральная, д. 57, с утра до 12 часов дня. Похороны пройдут в хуторе Берёзовка 1-я.
Фото администрации Новоаннинского района VK.com
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