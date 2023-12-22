Количество пользователей VoWiFi удвоилось: как технология поможет в праздничной суете

Телеком 22.12.2023 16:24
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22.12.2023 16:24
В новогоднюю ночь, когда все веселятся и наслаждаются праздником, поддержание связи с близкими становится особенно важным. Однако в некоторых случаях сигнал связи может ослабевать, что затрудняет общение. Например, когда звонок совершается с последних этажей «высоток» или из ресторана, который размещается на цокольном этаже. Именно в таких ситуациях технология VoWiFi (Voice over Wi-Fi – «Голос через Wi-Fi) может стать незаменимым инструментом для обеспечения надежной связи в праздничную суету. В среднем у пользователей VoWiFi треть голосовых вызовов проходит через эту технологию.
Для передачи голоса во время звонка технология использует доступную сеть Wi-Fi, а не базовую станцию. Именно благодаря этому можно дозвониться до собеседника, даже если движение радиосигнала затрудняется. Согласно данным билайн, 70% абонентов подключаются к Wi-Fi дома. А половина тех, кто пользуется общественным Wi-Fi, подключаются к нему в кафе и ресторанах. Еще четверть – в ТЦ, магазинах, а также в аэропортах и на вокзалах. Во всех этих местах может пригодиться VoWiFi, особенно если во время похода по магазинам потребовалось позвонить родным и уточнить, какие продукты нужно докупить для новогоднего стола.
Преимуществами технологии воспользовались уже многие абоненты билайн. За один только 2023 год они наговорили свыше миллиарда минут через сеть Wi-Fi. Почти миллион абонентов регулярно звонят с помощью VoWiFi. Пользуются технологией в основном абоненты в возрасте от 25 до 55 лет. Согласно нашим данным, они — активные интернет-серферы, много говорят по телефону, много пользуются соцсетями, мессенджерами, интересуются мобильными играми и путешествиями. Почти 60% из них — мужчины, 40% — женщины.
Подключить функцию VoWiFi можно в настройках смартфона. Подробности о сервисе и список устройств, которые его поддерживают, можно посмотреть здесь.
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