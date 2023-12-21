Общество

В волгоградском ботсаду собрали урожай цитрусовых

Общество 21.12.2023 16:39
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21.12.2023 16:39


110 кг лимонов собрали сотрудники Волгоградского регионального ботанического сада.  Всего коллекция учреждения насчитывает более 25 сортов и гибридов цитрусовых, которые будут плодоносить вплоть до конца зимы.
Как пояснили V102.RU в облкомприроды, в январе, к примеру, поспеет каламондина или цитрофортунелла: это гибрид, полученный от скрещивания мандарина и кумквата. 

Плоды весом 10-20 граммов  похожи на мелкие мандарины и также съедобны. Собранные цитрусовые ботсад реализует среди посетителей оранжереи, направляя полученные средства на задачи развития, а также использует в научных целях для выведения новых сортов.
Фото комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области

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