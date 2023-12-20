Суд взыскал 120 тысяч с волгоградца за поврежденную видеокамеру в питерских «Крестах»

СИЗО-1 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, который неофициально называют «Кресты-2», взыскал с волгоградца ущерб за испорченную водой видеокамеру. Как сообщили V102.RU в Краснооктябрьском районном суде Волгограда, где рассматривалось исковое заявление, мужчина должен выплатить следственному изолятору 120 тысяч 153 рубля 94 копейки в счет возмещения ущерба.

Иск рассматривался по месту прописки волгоградца, который в момент повреждения камеры видеонаблюдения содержался в «Крестах-2». Известно, что он повредил стационарную видеокамеру водой во время влажной уборки, которую проводил в камере.

Фото из архива ИА «Высота 102»