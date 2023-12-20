Международный аэропорт в Волгограде закрыли на неопределенный срок

В Волгограде международный аэропорт не принимает и не выпускает самолеты. Как сообщает V102.RU, воздушная гавань закрыта на неопределенный срок.

— Из-за ограничений по аэронавигации командиром воздушного судна авиакомпании Победа (рейс DP6965) принято решение следовать на запасной аэродром аэропорта Саратова. Рейс S72141 авиакомпании «Сибирь» также прибудет из Москвы с задержкой, ожидаемое время посадки воздушного судна — 13.40, — прокомментировала информагентству пресс-секретарь ПАО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасия Голодова.

В пресс-службе уточнили, что на данный момент прилеты и вылеты из аэропорта Волгограда ограничены.

Борт «Победы» вылетел из аэропорта «Шереметьево» в Волгоград. Расчетное время приземления самолета указано как 11.30. Согласно данным онлайн-табло волгоградского аэропорта, задерживаются на вылет два рейса в Москву (аэропорты Домодедово и Шереметьево). На прилет задерживаются рейсы из Нового Уренгоя и Москвы.

Напомним, что 17 декабря в аэропорту Волгограда временно задержали рейсы после атаки БПЛА в Волгоградской области. Накануне самолет авиакомпании S7 Airlines, следовавший из Волгограда в Москву, направили на аэродром «Чкалов» в Нижнем Новгороде из-за атаки беспилотников по Москве.

Фото: архив ИА «Высота 102»