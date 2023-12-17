В аэропорту Волгограда временно задержаны рейсы после атаки БПЛА

После утренней атаки беспилотных летательных аппаратов в аэропорту Волгограда временно ограничили аэронавигацию, что привело к задержке нескольких рейсов. Об этом V102.RU сообщили в международном аэропорту Волгограда.

- Из-за ограничений по аэронавигации рейсы в волгоградском аэропорту на прилет и вылет задерживаются, - подтвердила информацию пресс-секретарь аэропорта Анастасия Голодова.

По ее словам, на данный момент ограничения уже сняты.

- Аэропорт работает в штатном режиме, ожидаем прибытия задержанных рейсов, - уточнила Голодова.

По данным онлайн-табло, в аэропорту Волгограда задержаны четыре рейса на вылет в Москву, Санкт-Петербург и Стамбул. На прилет – три рейса из Москвы и один из Санкт-Петербурга.

Напомним, два украинских БПЛА, по данным Минобороны РФ, были сбиты утром над Волгоградской областью. Жертв и разрушений нет. Эвакуация населения не проводилась.