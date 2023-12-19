«Это нас не спасет»: количество автобусов из Волжского в Волгоград увеличат в 2024 году

Облкомтранс объявил аукцион на оказание услуг по пассажирским перевозкам на 13 маршрутах с одним из конечных пунктов в Волжском. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, на курсирование автобусов по пригородным маршрутам на будущий год предусмотрено около 100 миллионов рублей. На эти средства планируется организовать работу автобусов, следующих из Волжского в Волгоград, а также в поселки и другие населенные пункты Ленинского и Среднеахтубинского районов Волгоградской области.



В частности, будет усилена работа автобусов №123 и 146 – количество рейсов на маршрутах увеличат. Например, если сейчас из Волжского в Волгоград в день отправляется только 10 рейсов (и плюс столько же из Волгограда), то с 2024 года количество транспортных единиц вырастет до 18 (в одну сторону).



Это особенно актуально на фоне решения облкомтранса сократить путь следования маршруток №123, 159, 160 и 260, для которых с 7 февраля установят общие конечные – остановки 3-ая школа и больничный комплекс. Волжанам теперь придется пересаживаться на другой вид транспорта, чтобы доехать до других районов Волгограда, куда раньше их возили маршрутки.



Не изменятся только маршруты автобусов №123 и 146 – они, как и раньше, будут курсировать до железнодорожного и автовокзалов.



Однако даже увеличения количества транспорта на маршрутах №123 и 146 особо не изменит ситуацию, считают волжане, ожидающие больших проблем в обозначенный облкомтрансом срок внедрения новой транспортной схемы. По мнению жителей Волжского, которые ездят на работу и учебу в областной центр, им теперь придется тратить больше времени и денег с учетом необходимости пересаживаться на муниципальный транспорт. При этом волжане сомневаются в том, что количество транспорта, находящегося на балансе администрации Волгограда, окажется достаточным для того, чтобы соблюдать небольшой интервал движения, в противном случае поездки в муниципальном транспорте обернутся давкой и кошмаром.

При этом волжане переживают, что не все перевозчики согласятся работать в новых условиях – потеря маршрутов может лишить их прежних заработков. В случае сворачивания их деятельности размеры транспортного коллапса могут оказаться еще катастрофичнее.



Волжане, впрочем, напрасно собирали подписи с требованием не допускать сокращения коммерческих маршрутов Волжский-Волгоград – власти это не остановило. В комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области ранее так комментировали суть новшеств:



– Изменения коснутся лишь переноса конечных (начальных) остановок, при этом интервалы движения автобусов останутся без изменений: маршрутов №№ 123Т, 160, 260 в г.Волгограде на единую остановку общественного транспорта «Школа № 3»; маршрута № 159Т с «г.Волгоград (ул.Землячки)» на «Волгоград (Больничный комплекс)»; маршрутов № 110 и 174 на единую остановку общественного транспорта «Центральный автовокзал ГУП "ВОП «Вокзал-Авто».

– Предложение о корректировке в облкомдортранс внесено в целях устранения дублирования межмуниципальных и внутригородских маршрутов – по отдельным участкам оно составляет до 18 км. Одновременно продолжается работа по расширению городских автобусных маршрутов, обновлению подвижного состава транспортных предприятий, – заявляли в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

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