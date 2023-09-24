Пассажиры требуют не трогать маршруты «Волжский-Волгоград»

Конечную маршрутки № 159Т сделают возле больничного комплекса. Сейчас она доходит до улицы Землячки.
Не изменится маршрут автобуса № 123. Он по-прежнему будет доставлять пассажиров до железнодорожного вокзала в Волгограде.
- Дети, которые учатся в Волгограде и живут в Волжском, они и так из дома выходят чуть свет, а теперь ещё раньше надо выходить, чтоб с двумя, а то и тремя пересадками добраться до места, а потом и обратно ещё ехать , так во сколько дети будут приезжать домой ??? А сколько денег на дорогу надо потратить?!!! Рука руку моет!!! Так вроде говорят. Просим отменить данное решение, и не переносить конечные остановки всех междугородних маршруток!!!! - обращаются жители Волжского и Волгограда к чиновникам.
Выступают против нововведения и предприниматели, которые возят пассажиров из Волжского в Волгоград и обратно. Они предупреждают, что сокращение протяженности маршрутов грозит убытками перевозчикам и, в конечном итоге, закрытию бизнеса.