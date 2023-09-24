Общество

Пассажиры требуют не трогать маршруты «Волжский-Волгоград»

Общество 24.09.2023 13:09
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24.09.2023 13:09


Уже 1911 человек подписали петицию против сокращения протяженности маршрутов, соединяющих Волжский с Волгоградом. Как сообщает V102.RU со ссылкой на текст размещенного в интернете обращения, пассажиры не согласны с новой транспортной схемой, которая начнет действовать с февраля 2024 года, и, по мнению жителей региона, вызовет настоящий коллапс.
Напомним, как сообщало V102.RU, согласно планам региональных властей, соединяющие город-спутник с областным центром маршрутки № 123Т, 160, 260 станут ходить только до школы № 3 в Тракторозаводском районе.
Конечную маршрутки № 159Т сделают возле больничного комплекса. Сейчас она доходит  до улицы Землячки.
Не изменится маршрут автобуса № 123. Он по-прежнему будет доставлять пассажиров до железнодорожного вокзала в Волгограде.
- Дети, которые учатся в Волгограде и живут в Волжском, они и так из дома выходят чуть свет, а теперь ещё раньше надо выходить, чтоб с двумя, а то и тремя пересадками добраться до места, а потом и обратно ещё ехать , так во сколько дети будут приезжать домой ??? А сколько денег на дорогу надо потратить?!!! Рука руку моет!!! Так вроде говорят. Просим отменить данное решение, и не переносить конечные остановки всех междугородних маршруток!!!!  - обращаются жители Волжского и Волгограда к чиновникам.
Выступают против нововведения и предприниматели, которые возят пассажиров из Волжского в Волгоград и обратно. Они предупреждают, что сокращение протяженности маршрутов грозит убытками перевозчикам и, в конечном итоге, закрытию бизнеса.

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