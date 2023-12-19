В Волгограде за 62 млн рублей возродят закрытый роддом №1





В Волгограде планируют реконструировать здание бывшего роддома №1 на ул. Жолудева, 1а в Тракторозаводском районе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, на эти цели было выделено 70 миллионов рублей. Накануне по итогам аукциона был определен победитель, который капитально отремонтирует объект за 62,9 миллиона рублей.

В рамках контракта исполнитель отремонтирует системы электроснабжения, отопления, вентиляции, водоотведения и водоснабжения, а также установит видеонаблюдение на объекте.





Интересно, что заказчиком реконструкции роддома на севере Волгограда выступает Волжский психоневрологический интернат. В комитете социальной защиты населения Волгоградской области в ответ на редакционный запрос пояснили, что помещения бывшего роддома будут адаптированы для организации работы одного из отделений ПНИ «в целях реабилитации и обеспечения комфортных условий получателям социальных услуг».





Напомним, роддом №1 в Тракторозаводском районе Волгограда был закрыт в марте 2022 года. Власти объясняли это решение тем, что здание, где больше 70 лет рожали жительницы областного центра, сегодня попросту не отвечает современным стандартам. В 2020-м и 2021 годах родильный дом принимал пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Жительниц Тракторозаводского отправляют рожать в роддома №2, больницы №7, а также больницы №3 в Волжском.

Фото: Алексей Костяков /V102.RU