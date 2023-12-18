Общество

В МВД предупредили о группах в Telegram для нападений на школы

Общество 18.12.2023 20:25
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18.12.2023 20:25


Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России (УБК) с ноября 2023 года фиксирует создания сообществ в Telegram, посвященных подготовке терактам в школах, сообщает V102.RU.  

— В указанных сообществах, в том числе распространяют сообщения с угрозами взрывов, захватов заложников и совершения иных тяжких преступлений. Администраторы используют приемы демонстрации «осведомленности» о внутренней жизни учебных заведений, а также отдельных учащихся. Это достигается путем заблаговременного изучения соцсетей учебных заведений, педагогов и учеников, а также различных групп в мессенджерах для обсуждения учебы, — пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Уточняется, что результатом информационных атак становится формирование полной реальности воплощения противоправных намерений.  

— Основная цель провокаторов — создание паники, настроений, дестабилизация обстановки в школах, расшатывание социальной обстановки путем спекулирования на теме безопасности школьников, — добавляют в областном главке МВД. 

Если вы столкнулись с подобным явлением, то в первую очередь сохраняйте спокойствие и незамедлительно сообщите о данном сообществе в правоохранительные органы, а через форму обратной связи мессенджера пожалуйтесь на подобное сообщество. 

Напомним, школы Волгограда внепланово проверяют на случай диверсий или нападений после стрельбы в гимназии № 5 Брянска, в результате которой погибли двое подростков и двое находятся в крайне тяжелом состоянии. 

Фото: архив ИА «Высота 102»

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