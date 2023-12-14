В ответ на запрос журналистов V102.RU в администрации Волгограда сообщили, что после стрельбы в гимназии № 5 Брянска, в результате которой погибли двое подростков и двое находятся в крайне тяжелом состоянии, начались массовые внеплановые проверки муниципальных школ на предмет защищенности от террористических атак.

При этом в мэрии города-героя не уточнили, какие учебные заведения уже посетили инспекторы, и кто конкретно входит в проверяющие комиссии.

— В настоящее время все учреждения оснащены обязательными средствами антитеррористической безопасности, включая инженерно-технические сооружения и средства, а также физическую охрану зданий. Допуск людей на территорию школ осуществляется согласно Положению о пропускном режиме, размещенному на официальных сайтах учреждений, — заявили в мэрии Волгограда.

Уточняется, что проверки, проводимые в плановом порядке, включают, в том числе организацию учебных тренировок с участием органов управления образованием, специалистов МЧС, УМВД.

Напомним, в ГУ МВД России по Волгоградской области опровергли информацию, распространяемую в Telegram-каналах и СМИ, о нападении школьника с ножом на девочку под Волгоградом.

Еще по теме:

В Волгоградской области на последнем звонке выпускник ударил ножом одноклассницу