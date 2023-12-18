Федеральные новости

В России введут «потолок» для денежных переводов

Федеральные новости 18.12.2023 08:52
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18.12.2023 08:52


Правительственная комиссия одобрила законопроект, согласно которому россияне не смогут разово отправлять более 100 тыс. руб. с помощью сервисов переводов без открытия банковского счета. Это снизит отток капитала из страны, считают в Минфине, передает РБК. Это распространяется на клиентов, которые прошли упрощенную идентификацию личности.
Законопроект согласован с Банком России, Минфином, Минцифры, Роскомнадзором и МВД. Представители Роскомнадзора, Минфина и ЦБ подтвердили РБК поддержку законодательной инициативы.

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