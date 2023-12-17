На этой неделе в Волгоград пришли обещанные синоптиками холода. Вместе с минусовыми температурами на город обрушился ветер, пробравший до костей даже закаленных местной погодой жителей. Что уж говорить про иностранцев, приехавших к нам из самых жарких уголков мира. Об их акклиматизации, страхах перед морозами и попытках найти по-настоящему теплую одежду и нескользящую обувь – в материале ИА «Высота 102».

Алкасем Абуалшамлат: «В Волгограде я с удивлением увидел батареи»





До 17 лет сириец Алкасем Абуалшамлат видел русскую зиму только по телевизору. Вместе с друзьями он смотрел футбольные матчи и с удивлением наблюдал за футболистами в шортах и футболках: «Наверное, им совсем не холодно?».

- Когда я ехал в Россию, то даже не предполагал, насколько суровые тут зимы, - признает студент ВолгГМУ Алкасем. – Из Сирии я прилетел сначала в Санкт-Петербург, вышел на улицу, увидел метровые сугробы и испугался: «Наверное, моя одежда меня не спасет. Я точно здесь выживу?». В первое время я надевал самые теплые вещи и все равно замерзал, часто болел. К счастью, в Волгограде мне помогла хозяйка арендованной мной квартиры. Она подсказала, какие зимние вещи нужно купить, как правильно одеться, чтобы не замерзнуть на улице. Это меня действительно очень выручило, потому что тогда я не только не знал всех тонкостей, но и плохо говорил по-русски.

Волгоградские зимы стали для иностранца сплошным открытием. Здесь Алкасем впервые увидел снег, прокатился на обледенелых тротуарах и с удивлением обнаружил в квартирах батареи.

- Зимой температура в Сирии опускается минимум до +5 градусов. И там это уже считают похолоданием. В домах нет отопления, поэтому, заметив в ваших квартирах батареи, я сначала сильно удивился: «Что это?» - смеется сириец. – Но, когда застал в Волгограде 20-градусные морозы, вопросов не осталось. На улице у меня замерзали даже волосы на голове… Если дома я носил обычную кепку, то в России узнал, что такое огромная кеппи для защиты от ветра. Помню, как однажды звонил домой и держал телефон кожаными перчатками (они, кстати, совсем не защищают от холода). Родные были в шоке: «Как ты можешь ходить по улицам в такие морозы да еще и умудряться говорить по телефону?». Если честно, мои родственники думают, что в Волгограде просто умрут от холода.

Ничуть не меньше крепких морозов теплолюбивого студента испугал знаменитый волгоградский ветер. По словам Алкасема, привыкнуть к ледяным порывам он не может уже четыре года.

- Страшнее волгоградского холода может быть только ветер. Он такой мощный и пронизывающий – словно сибирский, - рассуждает будущий медик. – К нему просто невозможно привыкнуть. Мне приходится полностью закрывать лицо, чтобы оно не превратилось в сосульку. А еще в городе так скользко, что я часто катался на дорогах. До приезда в Волгоград я даже не знал, что такое лед. И как же непросто мне оказалось подобрать обувь с правильной подошвой. В общем, в первое время было действительно тяжело. Теперь - более-менее. Правда, в этом году погода изменилась слишком стремительно. Еще неделю назад на улице был «плюс», а сейчас уже полноценная зима.

Сусана Чаппотин: «Раньше в Волгограде было холоднее»





Пронизывающий до костей ветер и холода закаляли и кубинку Сусану Чаппотин. Приехав в Волгоград в начале 80-х, студентка педагогического университета застала настоящие морозы и Волгу, замершую под коркой прочного льда.

- Первое время я не умела правильно одеваться. Ходила, как на Кубе – молодая же была, хотелось показаться, - улыбается женщина. – В итоге часто болела и даже лежала в волгоградской больнице с воспалением легких. Только к третьему-четвертому курсу я наконец адаптировалась. Девчонки из Чехословакии подсказали, что во время холодов нужно надевать хлопковую майку, русские подруги давали теплые вещи, связанные бабушками носки, варежки, шарфики.

Самая холодная зима в жизни Сусаны пришлась на 1984-й год. По ее словам, в один из дней температура воздуха опустилась до рекордных -37 градусов.

- Волгу сковало прочным льдом, по прочному льду ходили люди. Я тоже пришла туда фотографироваться. Правда, заходить далеко испугалась – я тогда была беременной, - вспоминает выпускница педагогического института.

После окончания института кубинка еще не раз приезжала в Волгоград и замечала изменения погоды. Сусана уверена, что в последние годы зима в городе на Волге становится мягче и теплее.

- Мои волгоградские друзья тоже подтверждают, что зимы становятся менее суровыми. А тогда, 38 лет назад, мы с друзьями гуляли в окрестностях Мамаева кургана, кидали друг в друга снежки, и я все время спрашивала себя: как во время войны солдаты терпели такие морозы? Это дико! Я страшно замерзала всего за полчаса, а они часами лежали на земле, - делится впечатлениями женщина. – Для меня это просто непостижимо.

Рукмини Анаман: «Я влюбилась в русскую зиму с первого взгляда»





А вот студентка медицинского университета Рукмини, большую часть жизни прожившая в жаркой Гане, влюбилась в волгоградскую зиму с первого взгляда. Однако это вовсе не значит, что девушка быстро привыкла к капризам погоды, заморозкам и резким оттепелям, снежной «каше» и ледяному дождю.

- До приезда в Россию я слышала о ее волшебных снежных зимах, но даже не представляла, как на самом деле это красиво. Я даже не знала, что такое снег, - с вдохновением рассказывает Рукмини. – Мне казалось, что зимой температура воздуха опускается градусов до +10. Но, несмотря на то, что реальность оказалась другой, я полюбила зиму. Когда за несколько часов город покрывается белым «облаком», у меня так поднимается настроение! Это просто вау! А вот снег вперемешку с дождем меня удивил, потому что в моей стране бывает только теплый дождь.

Первые зимы в Волгограде научили девушку маленьким хитростям. В морозные дни Рукмини нередко забегала в магазины и, подолгу рассматривая витрины, успевала согреться в натопленных помещениях.

- Помню, как на первом курсе я выбежала из дома без перчаток и вскоре увидела, как мои руки покраснели, будто бы отекли, - вспоминает студентка ВолгГМУ из Африки. – Мои родители хотели защитить меня от этих холодов и купили в Гане теплые вещи. Тепло в них было до Дубая… В аэропорту Волгограда сестра встречала меня с шубой и сапогами. Сейчас я не то, чтобы привыкла, но стала относиться к этому легче. Один мужчина сказал мне: «Не бывает плохой погоды, бывает не по сезону одетый человек».

Автор Виктория Чумакова