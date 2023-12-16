В ЦПКиО Волгограда Дед Морозов накормили пловом





Сегодня, в ЦПКиО Волгограда собрались Деды Морозы, самый юный из которых еще даже не ходит в школу. Участники состязаний посоревновались в кидании мешка с подарками, приняли участие в новогодней викторине и других конкурсах, а победителям вручили призы от парка – брендированные кружки, рассказали V102.RU в администрации парка.







Лучших Дед Морозов выбирали в трех номинациях – самый юный, самый опытный и самый веселый.





А сразу после конкурсов в парке начался фестиваль плова - его проводят вторые выходные подряд по просьбам посетителей ЦПКиО. Шеф-повар Рашид Юсупов, председатель национальной узбекской общины региона, приготовил два казана горячего блюда в общей сложности на 500 человек.С удовольствием отведали плов и сами герои сегодняшнего мероприятия - Дед Морозы и Снегурочки.











Фото ЦПКиО