В Волжском родным погибших на СВО вручили пять орденов Мужества

- Отца мобилизовали осенью 2022 года, воевал на Запорожском направлении. Он был очень отзывчивым, хорошим человеком, погиб в июне этого года, с достоинством выполнив свой долг, – поделился Сергей.
Общество 16.12.2023 07:37
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16.12.2023 07:37
- Отца мобилизовали осенью 2022 года, воевал на Запорожском направлении. Он был очень отзывчивым, хорошим человеком, погиб в июне этого года, с достоинством выполнив свой долг, – поделился Сергей.
Родным пятерых волжан, погибших при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, накануне передали ордена Мужества. Церемония прошла во дворце культуры «Волгоградгидрострой», сообщили V102.RU в администрации городского округа Волгоградской области.В списке награжденных – командир мотострелковой роты мотострелкового батальона войсковой части 41843 лейтенант Сергей Давыденко, заместитель командира взвода, командир боевой машины 3-го мотострелкового батальона войсковой части 82717 рядовой Артем Максюта, наводчик машины 3-го мотострелкового батальона войсковой части 16544 гвардии рядовой Егор Часовских. Орден Мужества Андрея Лизогуба, водителя автомобильного отделения комендантского взвода, получил его сын Сергей – также участник спецоперации.
- Отца мобилизовали осенью 2022 года, воевал на Запорожском направлении. Он был очень отзывчивым, хорошим человеком, погиб в июне этого года, с достоинством выполнив свой долг, – поделился Сергей.
На церемонию передачи наград мама гранатометчика 2-го мотострелкового батальона войсковой части 40318 ефрейтора Юрия Баскакова пришла вместе с его племянниками Дмитрием и Семеном – воспитанниками кадетской школы.
Награды родственникам героев вручили военный комиссар Волжского Сергей Карпов и глава города Игорь Воронин.
Фото администрации Волжского
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