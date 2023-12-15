«Живем от латки к латке»: в Волгограде чиновники открестились от утопающей в грязи и ямах дороги

В редакцию V102.RU с жалобой на состояние дороги по улице Портовской в Советском районе Волгограда обратился сотрудник одного из расположенных здесь предприятий. По словам волгоградца, дорога, или то, что можно ей называть, держится в буквальном смысле на честном слове — в ямах застревают фуры, а в сезон дождей проезд превращается в грязевое месиво.





— Эта дорога уже очень давно в таком состоянии. Я работаю на металлобазе почти 15 лет, но в последнее время стало еще хуже. Вы не поверите — застревают грузовики. Производство стеклопакетов рядом находится, они больше всех страдают. У них часто стекла бьются, когда они продукцию везут клиентам. Постоянно приходится что-то подсыпать. Живем, по сути, от латки к латке, — сетует горожанин, представившийся Алексеем.

По словам мужчины, сотрудники расположенных рядом производств, неоднократно обращались с жалобами в администрацию Советского района и прокуратуру.

— Этим летом приходил ответ от администрации, что возьмутся за дорогу, даже сроки обозначили, но потом все затихло. После обращения в прокуратуру выяснилось, что часть дороги, которая требует ремонта, никому не принадлежит, — добавляет Алексей. — В то же время другая часть улицы Портовской стоит на балансе города. А проезд, который ведет к нашей металлобазе, лишь напоминает небольшими проплешинами асфальта и подобием бордюров о былом величии (улыбается). С наступлением холодов, сейчас хотя бы можно проехать, пускай и вспоминая матерные слова на колдобинах и ямах. Но мы с печалью и тревогой ждем весны — все снова превратится в одну большую реку из жидкой грязи.





В пресс-службе мэрии города-героя в ответ на запрос журналистов «Высоты 102» пояснили, что власти не имеют права ничего делать с дорогой до определенного момента.

— В настоящее время данный проезд не включен в реестр автомобильных дорог Волгограда, соответственно муниципалитет не имеет законного права проводить там какие бы то ни было работы. Изначально проезд прокладывался для обслуживания объектов, относящихся к железной дороге, — уточнили в горадмине.

Корреспонденты информагентства направили запрос в Приволжскую ЖД в надежде найти собственника злополучного проезда. Однако в пресс-службе компании сообщили, что «данный участок дороги не состоит на балансе ОАО «РЖД».

Судя по всему, решить проблему с дорогой в Советском районе под силу лишь прокуратуре и суду. Об этом упомянули и в администрации города.

— В соответствии с действующим законодательством бесхозяйный объект может быть принят в муниципальную (или государственную) собственность только на основании решения суда, — прокомментировали в мэрии.

Напомним, что фермер из Волгоградской области Дмитрий Панин накануне в ходе прямой линии с президентом РФ попросил у Путина новую дорогу. Волгоградский следком почти сразу после обращения хозяйственника организовал проверку. Главы комитетов областной администрации по поручению губернатора Бочарова сегодня с самого утра отправились в Алексеевский район на встречу с активным жителем хутора Серебрянского.

Видео: читатели ИА «Высота 102»

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