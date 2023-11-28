Общество

В Волгограде лишние деньги вложат в латаную всем миром дорогу

Общество 28.11.2023 21:15
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28.11.2023 21:15


В Центральном районе Волгограда стартовал долгожданный ремонт внутридворовых проездов по улице Дымченко. Со слов местных жителей, выглядящая как после бомбежек дорога, ждала ремонта с 80-х годов прошлого века, а таксисты просто отказывались сюда приезжать, опасаясь повредить подвеску на колдобинах или оставить бампер в глубокой яме.  

Жильцы дома № 18 рассказали журналистам «Высоты 102», что сначала даже не поверили своему счастью. 


— Пару дней назад у нас демонтировали бордюры тяжелой техникой. А накануне приходили представители УК «Центрального района» и спилили мешающие ремонту деревья. Рассказали, что ремонтом занялся муниципалитет. Планируют завершить к Новому году, — поделились радостные волгоградцы. — Сколько мы бились за эту дорогу, писали в СМИ, прокуратуру, приезжал сюда кандидат в депутаты Сидельников — обещал, что поспособствует включению нашего двора в какую-то программу. Не знаем, что конкретно из этого сработало, но начало положено. 

На проблему с разбитой дорогой, дыры на которой, по словам жителей, им приходилось самостоятельно латать строительным мусором и подручными средствами, первыми обратили внимание журналисты «Высоты 102». Следом за публикацией стало известно об организованной прокурорской проверке.    


Примечательно, что в аналогичном состоянии находилась дорога и тротуары за домом № 18 по улице Дымченко. В 2021 году участок капитально отремонтировали при реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».    

В мэрии Волгограда добавили, что дворовые проезды по Дымченко 18 и 18а будут благоустроены в текущем году в рамках трехлетней программы, старт которой дал губернатор Андрей Бочаров.

— В основной текущий перечень вошли 29 дворовых территорий, которые объединяют 94 многоквартирных дома, где проживают около 25 тысяч волгоградцев. После благоустройства 29 дворов, благодаря эффективно проведенным конкурсным процедурам, профильным службам удалось достичь экономии, которая будет направлена на восстановление еще четырех проездов по улицам Еременко 110 и 114, Менжинского, 19а и Тургенева 10 и 10а, Дымченко 18 и  18а. Подрядчик обновит асфальтовое покрытие на проездах, пешеходных зонах, разъездных карманах. Также возле подъездов установят скамейки и урны, — пояснили в администрации Волгограда. — На все выполненные работы будет действовать гарантийный срок четыре года. В этот период исполнитель обязуется следить за состоянием покрытия. При выявлении каких-либо дефектов, он должен обеспечить их устранение за свой счет. 


В горадмине уточнили, что перечень объектов муниципалитет составляет, учитывая количество запросов жителей по ремонту внутриквартальных проездов. 

— Заявки поступают в ходе встреч с главами районных администраций и профильных подразделений мэрии. Либо, если жители письменно обращаются в администрации районов. Важный критерий — текущее состояние асфальтового покрытия. В первую очередь в список включаются дворы, где проезд находится в наиболее изношенном состоянии. 


В мэрии Волгограда отметили, что асфальтовое покрытие реконструируют благодаря реализации трехлетней программы по восстановлению внутриквартальных проездов. Скамейки и урны установят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». 

Напомним, корреспонденты информагентства показали «убитые» проезды в Волгограде и рассказали три способа решения проблемы. 

Фото: ИА «Высота 102»  

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