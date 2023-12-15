Общество

В Волгоградской области отобрали новобранцев для Президентского полка

Общество 15.12.2023 07:49
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15.12.2023 07:49


В Южном военном округе проводили 75 молодых ребят из Краснодарского края, Волгоградской и Ростовской областей для прохождения военной службы в Президентском полку. Еще одна команда в составе 25 новобранцев пополнит кремлевскую воинскую часть из военкоматов Ставрополья, сообщили V102.RU в пресс-службе ЮВО.
Всего военкоматами ЮВО на военную службу будет призвано более 25 тысяч человек. В Вооруженные Силы РФ направят более 23 тысяч новобранцев, из них около 12 тысяч  прибудут в соединения и воинские части военного округа.
В настоящее время военными комиссариатами ЮВО выполнено более 96% плана осеннего призыва 2023 года.
Фото Южного военного округа

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