В Волгоградской области отобрали новобранцев для Президентского полка

В Южном военном округе проводили 75 молодых ребят из Краснодарского края, Волгоградской и Ростовской областей для прохождения военной службы в Президентском полку. Еще одна команда в составе 25 новобранцев пополнит кремлевскую воинскую часть из военкоматов Ставрополья, сообщили V102.RU в пресс-службе ЮВО.
Всего военкоматами ЮВО на военную службу будет призвано более 25 тысяч человек. В Вооруженные Силы РФ направят более 23 тысяч новобранцев, из них около 12 тысяч прибудут в соединения и воинские части военного округа.
В настоящее время военными комиссариатами ЮВО выполнено более 96% плана осеннего призыва 2023 года.
Фото Южного военного округа