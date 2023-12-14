



Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выразил соболезнования родным и близким заслуженного строителя РФ Владимира Иващенко. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», заслуженный строитель РФ скончался в Волгограде 14 декабря в результате продолжительной болезни на 67-м году жизни.

Напомним, что под руководством Владимира Николаевича компания «Приволжтрансстрой» реализовало немало значимых для всех жителей города-героя проектов. Самые заметные из них – воссоздание собора Александра Невского и реконструкция здания Городского детско-юношеского центра Волгограда.

Отдельно отметим, что Владимир Иващенко был отзывчивым и добрым человеком, который открыто взаимодействовал не только с коллегами, но и с представителями СМИ. В любую минуту Владимир Николаевич был готов ответить на телефонные звонки журналистов и в деталях мог рассказать о том, как продвигается работа на том или ином объекте. Это характеризовало его не просто как руководителя, но и как профессионала своего дела, всегда погруженного в рабочий процесс.

Редакция ИА «Высота 102» присоединяется к соболезнованиям.