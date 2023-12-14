Общество

Скончался руководитель стройки Александро-Невского собора в Волгограде Владимир Иващенко

Общество 14.12.2023 18:07
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14.12.2023 18:07


В Волгограде скончался заслуженный строитель России Владимир Иващенко, который руководил стройкой Александро-Невского собора. Эту печальную новость V102.RU подтвердили в администрации региона. 

Владимир Иващенко в период возведения собора был генеральным директором подрядной организации ОАО «Приволжтрансстрой». В последние годы он являлся председателем Совета директоров этой строительной компании.

Владимир Николаевич Иващенко был и почетным профессором ВолгГАСУ.

В истории успеха Владимира Иващенко указано, что он поступил в Горхоз в 1974 году. Реальный опыт работы в строительстве приобрел в строительном отряде «Прометей», в котором за 5 лет прошел путь от рядового бойца до командира.

После окончания института был распределен в трест «Волгоградмашстрой», где работал до призыва в армию. После возвращения из армии трудился на Всесоюзной ударной стройке по возведению Аксайского горноперерабатывающего завода в качестве бригадира, где трест «Приволжтрансстрой» вел строительство обеспечивающих производств и развитие железнодорожного узла. Сначала в качестве бригадира, потом начальника участка, после - генеральным директором компании.

Компания «Приволжтрансстрой» построила в Волгограде интерактивный музей «Россия — моя история», храм Александра Невского на Площади Павших Борцов, многоэтажные жилые дома Ворошиловского и Дзержинского районов, реконструировала Дом пионеров (ГДЮЦ).

Коллаж: Алексей Костяков /ИА «Высота 102»

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