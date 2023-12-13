В Волгограде молодая мама с ребенком попали в больницу с отравлением угарным газом из-за неисправной колонки. Как сообщили V102.RU в экстренных службах, утечка произошла в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Историческая в Дзержинском районе.

Пострадавших доставили 25-ю больницу скорой медицинской помощи. Состояние молодой женщины и ее малыша, которому нет еще и года, опасений у врачей не вызывает.

– Проходят лечение в отделении острых отравлений 25-й больницы, угрозы жизни нет, состояние средней степени тяжести, – уточнили о состоянии пострадавших в облздраве.