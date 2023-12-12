Волгоградский алиментщик с миллионным долгом вместо тюрьмы уехал на СВО

Житель Дубовского района Волгоградской области отправился в зону СВО после возбуждения на него уголовного дела о невыплате алиментов. Как сообщает V102.RU, мужчина задолжал своей дочери больше 1,1 миллиона рублей.

— Мужчина несколько лет не выплачивал средства на содержание несовершеннолетней дочери. Возбуждение исполнительного производства не побудило волгоградца приступить к выплате алиментов, и он продолжил накапливать долг, — рассказали информагентству в ГУФССП России по Волгоградской области.

Уточняется, что на банковские счета хронического должника было обращено взыскание. Запрет на выезд за пределы России, арест имущества, привлечение мужчины к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ, обязательные работы по суду — ни одна из этих мер не принесла должного эффекта.

Сотрудник органа принудительного исполнения применил крайнюю меру — было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Санкция предусматривает в качестве максимума до года лишения свободы.

— Перспектива оказаться в местах лишения свободы побудила мужчину заключить контракт с ВС РФ для прохождения военной службы в зоне СВО. В данный момент из денежного довольствия мужчины удерживаются средства в счет погашения долга и ежемесячной выплаты алиментов, — пояснили в региональном ГУФССП.

Согласно ст. 40 ФЗ № 229-ФЗ исполнительные производства в отношении военных, принимающих участие в спецоперации и являющихся должниками по алиментным платежам, приостановлению не подлежат.

В ГУФССП России по Волгоградской области уточняют, что с вопросами по исполнительным производствам о взыскании алиментов волгоградцы могут лично обратиться к руководителю управления генерал-майору внутренней службы Галине Владимировне Косогорской.

Прием проводится каждую неделю по вторникам с 16.00 до 19.00 в здании областного ГУФССП без предварительной записи.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»