На фасаде Пичужинской школы в Дубовском районе Волгоградской области открыли мемориальную доску в память о Дмитрии Шахове, который героически погиб в апреле этого года в ходе специальной военной операции, передает V102.RU.

Как сообщили в администрации района, в памятном мероприятии приняли участие родные Дмитрия – его мама и жена, педагоги и школьники, юнармейцы Пичужинской школы, жители хутора, представители районной и сельской администраций.

Дмитрий Шахов родился 6 апреля 1991 года в хуторе Челюскинец. Учился сначала в Пичужинской школе, а потом вместе с другими ребятами был переведен в среднюю школу №2 города Дубовки, выпускником которой он и является.

- Дмитрий рос обыкновенным парнем, скромным, порядочным, уважительным. Увлекался спортом, занимался тяжелой атлетикой. После окончания школы получил профессию водителя. Вскоре был призван, отслужил в армии. Срочную службу проходил в Ростовской области. После учебки служил в Ингушетии, затем в Алании. В результате службы стал ветераном боевых действий. Демобилизовавшись, устроился на работу, создал семью, супруга подарила ему двух дочерей, - рассказали в районной администрации.

Дмитрия мобилизовали в сентябре 2022 года. Он служил в штурмовом отряде заместителем командира взвода. Погиб 8 апреля 2023 года в возрасте 32 лет.

Указом Президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награжден посмертно орденом Мужества.

Фото: администрации Дубовского района