В Волгоградской области проводили в последний путь 32-летнего младшего сержанта Дмитрия Шахова. Как сообщает ИА «Высота 102», мобилизованного похоронили в Дубовском районе Волгоградской области.
Глава Пичужинского сельского поселения Николай Климешов подтвердил гибель военнослужащего. Церемония прощания прошла накануне в селе Пичуга.
Известно, что нашего земляка мобилизовали в начале сентября. До отправки на фронт он работал в СНТ «Центральный». У погибшего остались жена и две дочки.
Фото и коллаж: Дмитрий Шахов/ok.ru / Алексей Костяков ИА «Высота 102»
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