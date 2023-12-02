Общество

«Предлагали 100 тысяч»: волгоградка заявила о шантаже в салоне "Аларм" после публикации «Высоты 102»

Общество 02.12.2023 18:00
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02.12.2023 18:00


После публикации V102.RU о деятельности автосалона «Аларм», расположенного в Краснооктябрьском районе Волгограда по улице Маршала Еременко, 3Б, где, по словам горожанки Анны Великотской, ее супруга фактически вогнали в непомерные долги, подменив листы в договоре купли-продажи, с ней на связь вышли представители частной фирмы.     

Как рассказала Анна, ей сначала предлагали деньги за отзыв всех претензий и отчитывали за то, что она подняла шумиху в СМИ и обратилась с заявлениями в правоохранительные органы. 

— После вашей публикации нам сразу позвонили из автосалона. С нами связался финансовый директор «Аларма» Данил, который фигурирует на видео рядом с Остином и другим пострадавшим мужчиной. Мы снова к ним подъезжали, встречались лично. Сначала нам предлагали 100 тысяч рублей, чтобы мы отовсюду забрали заявления, но мы отказались. Тогда они стали намекать, что, мол, у них есть видео, где четко показано, что мой муж сам все подписал и суд будет на их стороне, — рассказала Анна. — После разговора с нашим юристом они вдруг сказали, что наша претензия удовлетворена. В понедельник обещали расторгнуть договор с салоном и банком.   

На видео: недовольные клиенты автосалона и тот самый финансовый директор 

Тем временем в редакцию информагентства продолжают поступать сообщения о неприглядной деятельности салона «Аларм». Один из написавших, детально рассказал, как его близкий друг чуть было не лишился своего автомобиля и не влез в финансовую кабалу.  

— Мой хороший знакомый Андрей часто проезжал мимо вновь открывшегося салона. Он видел, что там паркуется много дорогих машин, ходят туда-сюда люди, подумал, что место бойкое и, похоже, что товар пользуется спросом. В сентябре этого года он лично приехал в салон на своей иномарке KIA Cerato. Как только он попал внутрь, его сразу взяли в оборот, стали спрашивать, где его машина, тут же ее оценили, хотя он ничего из этого не просил и стали требовать паспорт, якобы для заполнения анкеты на обработку персональных данных, — рассказал волгоградец, представившийся Аликом. — Самое интересное, что за его иномарку давали всего 700 тысяч рублей, хотя по рынку она стоила 1,3 миллиона, и ей было всего три года. Сказали, что она пойдет как первоначальный взнос на новую покупку. Ему предложили KIA Ceed универсал за 2,6 миллиона рублей. Потом цену сбили до 1,9 миллиона, затем скинули еще сто тысяч. В итоге мой друг решил брать. 

По словам Алика, в следующий раз они с Андреем поехали в «Аларм» вместе и, как оказалось, не зря. 

— Когда оказались в салоне, сразу началась какая-то суматоха, паспорт Андрея опять взяли и куда-то унесли. Затем показали уже заполненный договор купли-продажи, но не дали с ним ознакомиться, все торопили подписать. Я уже на этом моменте понял, что это «кидалово». А когда мы выяснили, что цена машины вместе со всеми издержками, кредитами, процентами выросла до 3,6 миллиона, я начал с ними ругаться. В итоге мы чуть не подрались и ушли оттуда. Они «разводящие» — обычная схема, расчет на невнимательность и плюс они постоянно давят и торопят. Это не как раньше, ты приезжал к официальному дилеру, тебе спокойно давали ознакомиться с договором, рассказывали о кредитной программе, ты мог сам выбрать банк, свой или от компании. Здесь же с тебя просто хотят по-быстрому срубить максимум бабла, пока ты не очухался, — уверен Алик. — Причем, если мне не изменяет память, эта конторка гастролирует по районам Волгограда. Видимо, когда их прижмут, они все закрывают, меняют вывеску и встают уже на другое место. 

Напомним, что в редакцию «Высоты 102» обратилась волгоградка Анна Великотская, которая утверждала, что ее мужа обманули при покупке нового автомобиля LADA Granta в автосалоне «Аларм». По словам женщины, конечную цену в договоре купли-продажи завысили почти в два раза, а срок выплаты кредита увеличился на год. В итоге вместо изначально обозначенных 1,7 миллиона рублей, как уточнила Анна, супругу необходимо было выплатить более 3,5 миллиона. Муж волгоградки, к сожалению, был далеко не первой жертвой. Своей историей приобретения иномарки, которая стала заводиться через раз спустя сутки после поездки в салон, поделился иностранец Остин. 

Видео: читатели ИА «Высота 102»

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