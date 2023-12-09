Новая неделя начнется для волгоградцев со шторма и -16º

В Волгоградской области новая рабочая неделя начнется с резкого похолодания и штормового ветра. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский гидрометцентр, в отдельные ночи температура опустится до -16 градусов.

— В понедельник, 11 декабря, по области ночью местами пройдет небольшой снег. Днем осадки маловероятны. В отдельных районах метель. Ветер юго-восточного направления с порывами до 15-20 м/с. В течение суток температура составит -5…-10 °С, ночью при прояснениях значения упадут до -16 °С, — рассказали в Волгоградском ЦГМС.

В Волгограде первый рабочий день выдастся облачным с прояснениями. Осадки маловероятны. Ветер юго-восточный с порывами до 15-18 м/с. В ночные часы в городе-герое -7...-9 °С, днем -5...-7 °С.

По данным портала Gismeteo, с 11 по 17 декабря в Волгограде ожидается снег и штормовой ветер. Со среды по воскресенье прогнозируются сильные метели и мокрый снег. Самые обильные осадки пройдут в среду и пятницу. Ближе к выходным волгоградцев снова ждет температурный скачок от -7 до ноля градусов. Самым холодным днем новой недели станет среда. Днем температура составит -9 °С, ночью упадет до -11 °С.

Сегодня, 9 декабря, гидрометцентр спрогнозировал в Волгоградской области ветер, туман и гололед.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»