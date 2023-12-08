В Волгоградской области увеличили производство «золотых» яиц

В сельскохозяйственных организациях Волгоградского области отмечается рост производства продукции животноводства. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградстата.
В частности, в январе-октябре 2023 года куриных яиц получено 437 млн штук, или на 2,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Напомним, именно этот богатый белком продукт продолжает стремительно дорожать в России и в том числе в Волгоградской области. Сегодня стало известно
, что ценами на «золотые» яйца заинтересовались уже в Генеральной прокуратуре РФ.
Также в регионе за январь-октябрь 2023 года произвели 81 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе, что на 1,6% выше, чем за аналогичный период 2022 года.
Темп прироста производства овец и коз на убой за январь-октябрь 2023 года составил 76%, крупного рогатого скота – 23%, птицы – 6%.
А вот в крупных сельхозорганизациях отмечено снижение производства свинины – с 34% до 32%.
При этом надои молока в регионе увеличились на 7,4% и достигли 55 тыс. тонн.