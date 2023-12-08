Цены на яйца достали Генпрокурора РФ

С участием представителей Минпромторга России, Минсельхоза России, ФАС России, Российского птицеводческого союза и Ассоциации компаний розничной торговли были рассмотрены причины резкого подорожания яиц и работа по сдерживанию цен на них, сообщает V102.RU со ссылкой на федеральное надзорное ведомство.

Вопрос динамики стоимости куриных яиц, а другими словами – дикий рост цен на этот продукт питания, обсудили в Генеральной прокуратуре РФ, где состоялось заседание межведомственной экспертной группы по противодействию картелям.