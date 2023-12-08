Общество

Цены на яйца достали Генпрокурора РФ

Общество 08.12.2023 12:08
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08.12.2023 12:08


Вопрос динамики стоимости куриных яиц, а другими словами – дикий рост цен на этот продукт питания, обсудили в Генеральной прокуратуре РФ, где состоялось заседание межведомственной экспертной группы по противодействию картелям. С участием представителей Минпромторга России, Минсельхоза России, ФАС России, Российского птицеводческого союза и Ассоциации компаний розничной торговли были рассмотрены причины резкого подорожания яиц и работа по сдерживанию цен на них, сообщает V102.RU со ссылкой на федеральное надзорное ведомство.
В Генпрокуратуре также отметили, что средняя розничная цена данного товара за год увеличилась более чем на 40%. В связи с этим прокурорам субъектов Российской Федерации поручено во взаимодействии с антимонопольными и иными уполномоченными органами осуществить надзорные проверки деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов этих товаров.
По итогам проверок по всем выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры реагирования, заверили в Генпрокуратуре РФ.
Напомним, ранее рост цен на яйца пытались остановить в ФАС РФ и давали поручения территориальным управлениям на местах разобраться в ценообразовании на этот продукт. Однако о результатах проверки производителей и торговых сетей в Волгоградской области не сообщали.
В Волгоградской области яйца также стремительно дорожают уже не первую неделю. В некоторых торговых сетях ячейки с «золотым» продуктом продают по так называемой соццене – то есть не по запредельной. 
Фото сайта Генпрокуратуры РФ

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