Путин назначил шесть новых судей в Волгоградской области

В судейском сообществе Волгоградской области грядет кадровое пополнение. Как сообщает V102.RU, опубликован президентский Указ от 8 декабря 2023 года № 937 «О назначении судей федеральных судов», согласно которому в Волгоградской области назначены шесть новых судей.

В документе говорится, что Марина Валеева будет отправлять правосудие в Камышинском городском суде, Маргарита Авдеева - в Михайловском районном суде, Елена Шапченко - в Руднянском районном суде, Лариса Сукочева - в Среднеахтубинском районном суде.

Еще двое новых судей назначены в Дзержинский районный суд Волгограда. Это Наталья Щетинкина и Евгений Пономарев.

Напомним, что в начале декабря этого года в Дзержинском районном суде в отставку по собственному желанию был отправлен федеральный судья Захар Музраев, который является братом осужденного за терроризм Михаила Музраева - бывшего начальника СКР по Волгоградской области и бывшего советника главы СК России.