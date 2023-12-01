Общество

В Волгограде судья Музраев отправлен в отставку

Общество 01.12.2023 11:25
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01.12.2023 11:25


Квалификационная коллегия судей Волгоградской области отправила в отставку федерального судью Захара Музраева, который является братом осужденного за терроризм Михаила Музраева - бывшего начальника СКР по Волгоградской области и бывшего советника главы СК России, передает V102.RU.

Ранее сообщалось, что Захар Музраев написал заявление о прекращении его полномочий. По данным ККС Волгоградской области, это заявление рассмотрено и удовлетворено.

На сайте Дзержинского районного суда Волгограда Захар Музраев еще числится в составе суда. В информации о нем указано, что Захар Музраев был назначен судьей Указом президента РФ № 831 от 20.07.2009 «О назначении судей районных судов».

Напомним, что Захар Кандуевич Музраев просил прекратить его полномочия судьи Дзержинского районного суда на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», т.е. на основании письменного заявления об отставке.

Его брат Михаил Кандуевич Музраев осужден к 20 годам колонии строгого режима по трем статьям УК РФ. Приговором суда его также лишили спецзвания генерал-лейтенант юстиции и госнаград. Музраеву инкриминировали совершение теракта, незаконный оборот оружия и использование служебных полномочий вопреки интересам службы. Генерал эти обвинения опровергает.

Апелляционный военный суд в Московской области рассмотрел апелляционную жалобу на приговор и оставил его без изменений.

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