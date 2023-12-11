Хутор Пристеновский и село Крячки: билайн расширяет покрытие 4G в Волгоградской области





Билайн запустил скоростной мобильный интернет и голосовую связь в 34-х небольших населенных пунктах 21 района Волгоградской области.

Теперь жителям этих небольших населенных пунктов стали доступны сервисы на базе скоростного мобильного интернета билайн: видеозвонки с близкими, просмотр видео и прослушивание музыки онлайн, комфортный поиск информации в интернете, просмотр социальных сетей, работа с Госуслугами, мобильными банками и многие другие. Сеть 4G (LTE) билайн стала доступна, например, в хуторе Недоступов Жирновского муниципального района, селе Крячки Котовского муниципального района, хуторе Пристеновском Чернышковского района, хуторе Новоцарицынский Клетского муниципального района, и других.

Базовые станции в данных населенных пунктах установлены благодаря федеральному проекту по устранению цифрового неравенства (УЦН), который реализуют Минцифры России и ПАО «Ростелеком». В рамках проекта уделяется внимание именно небольшим селам, посёлкам и деревням численностью до 500 человек. Как правило, территориальная удаленность, географические особенности, убывающее население, отсутствие наземного канала связи осложняют возможность развития мобильной связи и для достижения результатов требуется объединение усилий операторов и правительства. Благодаря программе УЦН такие населенные пункты получают стабильный мобильный интернет наравне с более крупными соседями.

— Мы прикладываем максимальные усилия для наращивания покрытия в Волгоградской области в целом, и в частности в малых населенных пунктах, потому что каждый житель страны, по нашему мнению, должен иметь доступ к актуальным услугам мобильного оператора. Например, к технологии VoLTE («голос по сети LTE») – она обеспечивает высокое качество звука во время разговора и предоставляет возможность одновременно пользоваться мобильным интернетом и говорить по телефону. В Волгоградской области растет число клиентов билайн, подключивших в своем смартфоне VoLTE, — рассказал директор Волгоградского отделения билайн Егор Лопушков.

Напомним, для использования быстрого мобильного интернета необходим смартфон с поддержкой 4G и SIM-карта, выпущенная после 2016 года. Голосовые вызовы в сети 4G осуществляются при доступности в населенном пункте технологии VoLTE, которую поддерживает большинство современных смартфонов. Бесплатно обменять сим-карту можно в любом салоне билайн в Волгоградской области.