В Волгограде менее чем за сутки выпало 10 сантиметров снега





Десять сантиметров снега всего за сутки выпало в волгоградском Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО). Добиться такого результата работникам парка удалось с помощью двух снегогенераторов. В ближайшие дни в ЦПКиО задействуют еще три установки.

Задача для всех пяти установок – сформировать устойчивый снежны покров на шести горках, длина каждой из которых – порядка 80 метров.

– Вчера мы начали подготовку снежных горок к открытию сезона и подключили снегогенераторы. В данный момент работают два генератора на двух первых горках, которые работали в прошлом году. Но в этом году мы открываем дополнительно еще четыре горки, для которых купили купили дополнительные генераторы. Общее количество установок, таким образом, в нашем распоряжении, пять штук, – рассказал ИА «Высота 102» Виталий Деревянкин, технический директор ООО «Парк».

По словам Виталия Деревянкина, снегогенераторы будут запускать на горках в ЦПКиО при любой необходимости. Даже при бесснежной зиме в Волгограде посетители парка смогут скатиться со снежных горок.

Один снегогенератор способен производить порядка пяти кубометров снега в час.

К слову, у подножия горок, оборудуют смотровые площадки, чтобы горожане и гости Волгограда смогли полюбоваться открывающимся видом на Волгу.

В парке напоминают, что зимние активности будут оплачиваться по карте, приобрести которую можно онлайн.

Фото: Центральный парк культуры и отдыха