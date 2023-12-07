Общество

Художник и ювелир Геннадий Чумичев скончался в Волгограде

Общество 07.12.2023 21:56
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07.12.2023 21:56


На 71-ом году жизни скончался известный волгоградский художник, мастер ассоциативной и абстрактной живописи Геннадий Чумичев. Трагическую новость, как передает V102.RU, сообщили в региональном отделении творческого Союза художников России.

Геннадий Чумичев родился в поселке Венера Липецкой области 4 января 1952 года. В 1978 году окончил живописно-педагогическое отделение Пензенского художественного училища им. К.А.Савицкого. Вместе с супругой в 1990 году на базе ДК им. Ю.А. Гагарина в Волгограде создал студию декоративно-прикладного искусства «Горница». 

Геннадий Александрович принимал участие в областных, зональных, республиканских и всероссийских выставках. Его работы также выставлялись в Москве, Дюссельдорфе и Гамбурге. Мастер создал серию работ под названием «Русь изначальная» и «Русская женщина». Является лауреатом и дипломантом Всероссийского фестиваля православной культуры «Святая Русь» в городе Волгограде 2002 года. Награжден «Золотой медалью» Творческого Союза Художников России и Международной Федерации.

Наряду с живописью Геннадий Чумичев занимался и современным ювелирным искусством. Его работы находятся в Волгоградском музее ИЗО, картинных галереях Калмыкии, частных коллекциях в России и за рубежом. 

Фото: Волгоградского регионального отделения творческого Союза художников России 

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