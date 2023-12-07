Волгоградцев предупредили о новогоднем мошенничестве с ёлками

Новую схему отъема денег у населения придумали мошенники в преддверии новогодних праздников. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, аферисты активно используют для этого популярные мессенжеры, в которых рассылают сообщения на российские номера.

- В этих сообщениях людям предлагается участие в бесплатном розыгрыше билетов на новогодние мероприятия, такие как концерты известных исполнителей или же посещение популярных ёлок в крупных городах России, в том числе и «Кремлевской елки», - рассказали в главке.

Для участия в розыгрыше предлагется перейти по специальной ссылке для составления заявки, которая приводит на фишинговый сайт, где предлагается ввести персональные и платежные данные якобы для оплаты небольшой комиссии за получение билета в случае выигрыша.

Полицейские советуют не реагировать на такие сообщения и не переходить по ссылкам в них.