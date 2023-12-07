Общество

Судья Котовского райсуда взяла самоотвод по искам учителей к активисту

Общество 07.12.2023 13:24
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07.12.2023 13:24


Котовский районный суд Волгоградской области не будет рассматривать девять исков руководителей муниципальных учреждений к местному жителю и основателю телеграм-канала «Общественный контроль города Котово» Александру Касьянову. Как сообщает V102.RU, адвокат Александра Касьянова потребовал отвода судьи Натальи Новиковой. И судья удовлетворила ходатайство. Теперь дело передадут по подсудности в другой  муниципалитет. Куда именно, пока неизвестно.
Напомним, ранее в Котовском районном суде также отказались рассматривать три иска главы района Сергея Чумакова к Александру Касьянову. Они также переданы по подсудности. 

Педагоги и глава района, напомним, требуют от Александра Касьянова по 30 тысяч рублей за моральные страдания, которые им принесли подписи и перепосты в телеграм-канале.  Директора учреждений и глава района  решили, что это сделал Александр Касьянов, и потребовали от него по 30 тысяч рублей за моральные страдания. Девять исков, объединенных в одно дело, также будет рассматривать другой суд. 
При этом Александр Касьянов категорически отрицает свою причастность к размещению обидевших директоров и чиновника постов. Как ранее сообщало V102.RU, Сергей Чумаков ранее возглавлял Котовский районный суд.
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