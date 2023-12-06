Суд Котовского района отказался рассматривать иски главы к активисту

Котовский районный суд Волгоградской области накануне принял решение передать по подведомственности иски главы района Сергея Чумакова к активисту Александру Касьянову. Как сообщает V102.RU, соответствующая информация опубликована на сайте суда. По данным информагентства, материальные претензии главы района, который ранее был судьей и возглавлял Котовский районный суд, к жителю Котово могут рассмотреть суды Камышина или Жирновска.



Ранее V102.RU сообщало, что Сергей Чумаков обратился в районный суд с тремя исками к Александру Касьянову и требует от жителя Котово 90 тысяч рублей в качестве возмещения морального ущерба за попранные честь и достоинство.

В частности, глава района обиделся на подпись к фотографии, размещенной в марте этого года в телеграм-канале «Общественный контроль города Котово», на которой была запечатлена группа руководителей детских садов и школ и Сергей Чумаков, гласившей ««Змеиное гнездо, а в середине главный шакал». Глава района посчитал, что эту подпись сделал основатель телеграм-канала Александр Касьянов.



Поводом для еще двух исков послужили пересланные в «Общественный контроль города Котово» посты из телеграм-канала «Остров свободы», в которых сообщалось о том, что после подписания контракта на ремонт водопровода истец якобы отправился в отпуск, вместо того, чтобы контролировать ход реконструкции сети. В другом переправленном с «Острова свободы» посте также содержались, по мнению главы района, оскорбительные высказывания в его адрес, касающиеся образа жизни чиновника.



Сам Александр Касьянов заявлял, что не имеет отношения к размещению подписи к фотографии, а также к перепечатке постов с других телеграм-каналов.



Между тем, напомним, завтра в Котовском районном суде начнется рассмотрение девяти объединенных исков к Александру Касьянову, которые подали руководители муниципальных учреждений, также оскорбившихся подписью к фото, опубликованном в «Общественном контроле города Котово», и требующих с котовчанина по 30 тысяч рублей каждая.



Истцами выступают – Наталья Нагавкина, директор Котовского Центра Детского творчества, Елена Матвеева, директор МКОУ Попковская СШ, Наталия Кевпанич, директор МКОУ Мокро-Ольховская СШ, Ирина Свечникова, директор МКОУ Купцовская СШ, Любовь Зибарова, МКОУ Слюсаревская СШ, Ирина Новомлинова, директор МБОУ СШ № 2 г.Котово, Ольга Гаджирамазанова, директор МБОУ СШ № 6 г. Котово, Мария Гоголева, заведующая МДОУ-детский сад №1, Светлана Семкина, заведующая МДОУ-детский сад №3.



Любопытно, что группа педагогов обиделась на Александра Касьянова спустя более полугода после того, как появилась подпись к фото в городском телеграм-канале, причем сразу она была удалена. При этом иски девяти руководителей муниципальных учреждений абсолютно идентичны по форме и содержанию.

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