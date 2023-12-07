Губернатор заморозил зарплаты волгоградских чиновников

Депутаты Волгоградской облдумы в первом и окончательном чтении на сегодняшнем заседании приняли закон, предусматривающий заморозку индексации денежного содержания государственных гражданских служащих, а также денежного вознаграждения губернатора и лиц, замещающих государственные должности. Как сообщает V102.RU, соответствующая мера, инициированная губернатором Андреем Бочаровым, будет действовать весь 2024 год.



Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, внесенному в Волгоградскую облдуму Бочаровым, приостановление действия ранее действующих актов об индексации зарплат чиновников связано с принятием в конце ноября этого года соответствующего федерального закона, согласно которому вводится заморозка индексации окладов служащих. Исключение на федеральном уровне составили лишь некоторые категории граждан. В частности, военнослужащие.



Заморозили зарплаты депутаты без каких-либо обсуждений и дискуссий.

