В Камышине увековечили память троих погибших на СВО выпускников училища

Общество 07.12.2023 08:33
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07.12.2023 08:33
В Камышинском индустриально-педагогическом колледже Волгоградской области, бывшем училище №22, открыли мемориальные доски выпускникам Александру Родичеву, Эдуарду Шефер, Валентину Бабаян, погибшим в ходе специальной военной операции. Как сообщили V102.RU в администрации Камышина, в траурном торжественном мероприятии приняли участие родные и близкие военнослужащих, общественности, педагоги и учащиеся колледжа. Собравшиеся на церемонии почтили память защитников Отечества минутой молчания и возложили цветы к мемориальным доскам.
Фото администрации Камышина/t.me
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