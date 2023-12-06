Волгоградцы отмораживают ноги в очередях на автобусы в «Родниковой долине»

Волгоградцы, проживающие в ЖК «Родниковая долина», вынуждены мерзнуть в очередях на остановках общественного транспорта, чтобы получить или завоевать место в автобусе или маршрутке. Как рассказали V102.RU жители микрорайона, в час пик, особенно в утренние часы, из «Родниковой долины» удается уехать или отморозив ноги, или потеряв пуговицы на верхней одежде из-за плотной «утрамбовки» в салонах общественного транспорта.



– Собирается огромная очередь на маршрутки и автобусы. При этом стоят несколько пустых машин, а набирают людей в одну. В маршрутки набивают по максимуму, как шпроты в банке. Зима, холод, но на людей наплевать. Дорога обратно в «Долину» ничуть не лучше. Издевательства такие каждый день, – говорят люди.







В администрации Волгограда объяснили, что водителям запрещено допускать в салон граждан во время отстоя транспорта до выхода в рейс. В мэрии объяснили это требованиями 16-ФЗ «О транспортной безопасности».



При этом в администрации напомнили, что в настоящее время микрорайон Родниковая Долина обслуживается маршрутом №85 «Родниковая Долина» - Жилгородок», на котором работают автобусы большой вместимости, а также двумя коммерческими маршрутами №15а «Юбилейный» - Родниковая Долина» и №23а «Ул. 7-й Гвардейской – Родниковая Долина».







– В ближайшее время планируется организовать работу еще одного автобусного направления - маршрута №5а, который свяжет развивающийся микрорайон с Кировским районом, – пообещали в администрации города.

Фото: читателей V102.RU