Под Волгоградом 20-летний парень одним ударом убил приятеля





В хуторе сухов-2 Михайловского района Волгоградской области 20-летний парень одним ударом в живот убил своего приятеля. Травму, оказавшуюся смертельной для 45-летнего мужчины, он нанес во время внезапно вспыхнувшего конфликта.

Как стало известно ИА «Высота 102», 29 ноября молодой человек находился в гостях у своего знакомого в одном из частных домов по улице Комсомольской в хуторе. Там же был и 45-летний его товарищ. Ночью мужчины вышли во двор, где между ними произошла ссора, во время которой, не сдержав эмоций, парень и ударил ногой в живот своего знакомого. С места происшествия пострадавшего отправили в больницу, однако накануне он скончался.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, сотрудниками Михайловского МрСО возбуждено уголовное дело. 20-летний житель хутора задержан, судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.