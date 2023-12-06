14% опрошенных волгоградцев хотят в 2024 году сменить место жительства

Общество 06.12.2023 09:33
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06.12.2023 09:33
Волгоградцы поделились планами, чем они хотят заняться в будущем году. Как рассказали V102.RU в компании SuperJob, заняться образованием и больше читать в новом году мечтает каждый третий волгоградец (33%). Уделять достаточно времени близким и своим увлечениям хотят 28 и 26% опрошенных соответственно. Наладить личную жизнь планируют 25% респондентов, еще столько же хотят заняться спортом.
Больше отдыхать в 2024 году загадали 23% горожан. Пересмотреть отношение к жизни и окружающим хотят 18% респондентов, еще 18% мечтают о ремонте. Поменять место жительства планируют 14%. Изменить систему питания и начать изучать иностранный язык — цели на следующий год у 14 и 13% опрошенных соответственно. Отказаться от вредных привычек в будущем году планируют 11% из числа респондентов. 10% задумываются о смене круга друзей. При этом лишь 5% полностью устраивает их жизнь и менять ее в новом году они не планируют.
Мужчины чаще женщин в новом году хотят отказаться от вредных привычек. Женщинам же важнее с нового года поменять мировоззрение к жизни и пересмотреть систему питания.
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