Бочаров: в Волгограде на маршруте №77 за полгода обновят все автобусы





В Волгограде полностью обновят подвижной состав на автобусном маршруте №77 до середины 2024 года. Об этом 5 декабря заявил на совместном с полпредом президента по ЮФО Владимиром Устиновым приеме граждан губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. С просьбой обратить внимание на состояние автобусов обратилась к главе региона жительница Волгограда Галина Папсуева.

По словам Андрея Бочаров, замена подвижного состава является одной из ключевых задач, включенных в 10-летнюю комплексную программу развития Волгоградской агломерации.

– Вопрос совершенно справедливый: маршрут № 77 — один из самых протяженных в Волгограде. Закупка новых автобусов осуществлена, техника будет поставлена в первом квартале 2024 года. До первого июня планируем обновить весь подвижной состав на этом маршруте, – заверил волгоградку глава региона.

Отметим, что также Галина Папсуева обратила внимание губернатора на необходимость корректировки графика движения автобусов №77 – по ее словам, необходимо сократить время ожидания автобусов.